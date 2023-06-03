Мальгина (Пятанова) Еверилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1820
Второй Брак за вдову В Архиве: 06_6_3_365_·0153 об
Рождение ребёнка
16.04.1821
Сын: Мальгин Иван Лукич
Отец ребёнка: Мальгин Лука Васильевич
В архиве: 06_6_3_366_·0146 об
Рождение ребёнка
20.08.1840
Дочь: Мальгина Ульяния Лукинична
Отец ребёнка: Мальгин Лука Васильевич
В архиве 06_6_3_381_·1056 об
Смерть
Неизвестно