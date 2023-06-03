Мальгина (Пятанова) Еверилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Пятанова) Еверилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1820

Муж: Мальгин Лука Васильевич

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Второй Брак за вдову В Архиве: 06_6_3_365_·0153 об
Рождение ребёнка
16.04.1821

Сын: Мальгин Иван Лукич

Отец ребёнка: Мальгин Лука Васильевич

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
В архиве: 06_6_3_366_·0146 об
Рождение ребёнка
20.08.1840

Дочь: Мальгина Ульяния Лукинична

Отец ребёнка: Мальгин Лука Васильевич

В архиве 06_6_3_381_·1056 об
Смерть
Неизвестно