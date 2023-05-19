Вельяминова (Деревицкая) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения19.10.1892
Дата смерти04.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1892
Бракосочетание
28.04.1917 ст.
Рождение ребёнка
04.04.1918
Дочь: Фёдорова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Вельяминов Николай Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Певица, учительница
Смерть
04.05.1981
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Никольско-Архангельское кладбище, закрытый колумбарий