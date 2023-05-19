Вельяминова (Деревицкая) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельяминова (Деревицкая) Екатерина Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.10.1892

Дата смерти

04.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1892

Отец: Деревицкий Пётр Александрович

Мать: Деревицкая Марионилла Морицевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
28.04.1917 ст.

Муж: Вельяминов Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1918

Дочь: Фёдорова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Вельяминов Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Певица, учительница
Смерть
04.05.1981
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область
Никольско-Архангельское кладбище, закрытый колумбарий