Алексеева Евпраксия Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1894 ст.
Сын: Алексеев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Алексей
Смерть
Неизвестно