Пономарева Анисья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анисья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Пономарев Степан Петров

Отец ребёнка: Пономарев Петр Лаврентиев

Рождение ребёнка
11.11.1898

Сын: Пономарев Федор Петров

Отец ребёнка: Пономарев Петр Лаврентиев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пономарев Петр Лаврентиев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Петр Лаврентиев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
1902