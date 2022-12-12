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Фасий Игорь Леонидович

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Место рождения

Первомайск, Миколаївська область

Дата рождения

04.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1974

Отец: Фасий Леонид Алексеевич

Мать: Фасий Любовь Васильевна

Первомайск, Миколаївська область
Место жительства
С 1974
Первомайск, Миколаївська область
Место жительства
1983
Бракосочетание
Между 1997 и 1998

Жена: Фасий Юлия Леонидовна

Рождение ребёнка
12.12.1998

Дочь: Фасий Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: Фасий Юлия Леонидовна

Рождение ребёнка
19.05.2012

Сын: Фасий Данил Игоревич

Мать ребёнка: Фасий Юлия Леонидовна

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