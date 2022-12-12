Фасий Игорь Леонидович
Место рождения
Дата рождения04.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1974
Отец: Фасий Леонид Алексеевич
Мать: Фасий Любовь Васильевна
Место жительства
С 1974
Место жительства
1983
Бракосочетание
Между 1997 и 1998
Жена: Фасий Юлия Леонидовна
Рождение ребёнка
12.12.1998
Дочь: Фасий Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: Фасий Юлия Леонидовна
Рождение ребёнка
19.05.2012
Сын: Фасий Данил Игоревич
Мать ребёнка: Фасий Юлия Леонидовна