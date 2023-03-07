Бухенков-Матвеев (Шохин) Елена Самуиловна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Шохин Самуил Иванович
Мать: Шохин Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Бухенков Андрей Неизвестно
Отец ребёнка: Бухенков Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Бухенков Михаил Неизвестно
Отец ребёнка: Бухенков Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Домна Неизвестно
Отец ребёнка: Бухенков Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"