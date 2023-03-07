Бухенков-Матвеев (Шохин) Елена Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухенков-Матвеев (Шохин) Елена Самуиловна

Бухенков-Матвеев (Шохин) Елена Самуиловна

avatar

Место рождения

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.?.?

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Шохин Самуил Иванович

Мать: Шохин Анна Трофимовна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бухенков Андрей Неизвестно

Отец ребёнка: Бухенков Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бухенков Михаил Неизвестно

Отец ребёнка: Бухенков Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Домна Неизвестно

Отец ребёнка: Бухенков Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухенков Неизвестно Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close