Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Савва Степанович

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Степановна

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Устинья Степановна

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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