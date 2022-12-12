Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Савва Степанович
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина Степановна
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Устинья Степановна
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно