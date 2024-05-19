Петрук Фекла Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрук) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрук) Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрук Каленик Алексеевич
Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрук) Ефросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Петрук Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович
Смерть
1973