Петрук Фекла Иосифовна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрук Фекла Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрук) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрук Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрук) Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрук Каленик Алексеевич

Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрук) Ефросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрук Алексей Прокопович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Петрук Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Петрук Алексей Прокопович

Смерть
1973

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