Александров Давид?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Дочь: Бунакова Мария Давидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Константин Давидович?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Давидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Александр Давидович?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно