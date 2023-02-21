Александров Давид? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Давид?

Александров Давид?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Дочь: Бунакова Мария Давидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Константин Давидович?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Давидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Александр Давидович?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close