Наталья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

18.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Павлов Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Романова (Павлова) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
26.01.1879

Сын: Павлов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
23.05.1880

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
02.12.1897

Дочь: (Павлова) Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильев

Смерть
18.12.1897
Причина смерти: от водянки

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