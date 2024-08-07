Наталья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти18.12.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Романова (Павлова) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
26.01.1879
Сын: Павлов Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
23.05.1880
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
02.12.1897
Дочь: (Павлова) Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Васильев
Смерть
18.12.1897
Причина смерти: от водянки