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Шабашов Алексей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1983

Дата смерти

01.09.2019

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1983

Отец: Шабашов Георгий Петрович

Мать: Шабашова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2019
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