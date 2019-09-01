Шабашов Алексей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1983
Дата смерти01.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1983
Отец: Шабашов Георгий Петрович
Мать: Шабашова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2019