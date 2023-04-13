Русинов Никита Епифанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Русинов Епифан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1873
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1875
Сын: Русинов Наум Никитич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно