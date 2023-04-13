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Русинов Никита Епифанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Русинов Епифан Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1873

Сын: Русинов Максим Никитич

Мать ребёнка: не указана

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Русинов Павел Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1875

Сын: Русинов Наум Никитич

Мать ребёнка: не указана

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно