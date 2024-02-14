Шакирзянов Мухаммат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шакирзянов Хасан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шакирзянова Сабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирзянов Мать Равили
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шакирзянов Мать Равили
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шакирзянов Шамун
Мать ребёнка: Шакирзянова Сабира
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирзянова Сабира
Смерть
1973