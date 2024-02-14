Шакирзянов Мухаммат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянов Мухаммат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шакирзянов Хасан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирзянова Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирзянов Мать Равили

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирзянов Мать Равили

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шакирзянов Шамун

Мать ребёнка: Шакирзянова Сабира

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирзянова Сабира

Смерть
1973

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