Колядин Иван Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловова Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловова Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.08.2012
Дочь: Колядина Алина Ивановна
Мать ребёнка: Соловова Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.08.2021
Мать ребёнка: Соловова Алёна Сергеевна