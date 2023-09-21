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Колядин Иван Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловова Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловова Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.08.2012

Дочь: Колядина Алина Ивановна

Мать ребёнка: Соловова Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.08.2021

Сын: Колядин Артём Иванович

Мать ребёнка: Соловова Алёна Сергеевна

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