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Бигун Павел Иванович

Место рождения

Желобное, Житомирська область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

08.10.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Бегун Иван Иванович

Мать: Бигун Анна Фёдоровна

Желобное, Житомирська область
Смерть
08.10.1850 ст.
Желобное, Житомирська область
от чахотки
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Бегун Роман Павлович

Мать ребёнка: не указана

Желобное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Софья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Желобное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Бегун Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Желобное, Житомирська область