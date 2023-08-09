Бигун Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти08.10.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Бегун Иван Иванович
Мать: Бигун Анна Фёдоровна
Смерть
08.10.1850 ст.
от чахотки
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Бегун Роман Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Софья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: не указана