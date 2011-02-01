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Ямбарцев Андрей Владимирович
Ямбарцев Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Ямбарцев Владимир Геннадьевич
1982 г.р.
Мать
Ямбарцева (Лопаточкина) Екатерина Вячеславовна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.2011
Отец:
Ямбарцев Владимир Геннадьевич
Мать:
Ямбарцева Екатерина Вячеславовна
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