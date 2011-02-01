Ямбарцев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯмбарцев Андрей Владимирович

Ямбарцев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.2011

Отец: Ямбарцев Владимир Геннадьевич

Мать: Ямбарцева Екатерина Вячеславовна