Апыхтин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Апыхтин Петр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвинова (Апыхтина) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Апыхтина Пелагея Иоановна
Рождение ребёнка
01.03.1904
Сын: Апыхтин Серафим Николаевич
Мать ребёнка: Апыхтина Пелагея Иоановна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Апыхтин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Апыхтина Пелагея Иоановна
Смерть
Неизвестно