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Апыхтин Николай Петрович

Место рождения

Абаимово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Апыхтин Петр Михайлович

Мать: не указана

Абаимово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвинова (Апыхтина) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Апыхтина Пелагея Иоановна

Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Апыхтин Серафим Николаевич

Мать ребёнка: Апыхтина Пелагея Иоановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Апыхтин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Апыхтина Пелагея Иоановна

Смерть
Неизвестно

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