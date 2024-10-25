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Фокина Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Братовка

Дата рождения

12.01.1899

Дата смерти

23.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1899

Отец: Фокин яков семенович

Мать: евдокия филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шварц полина степановна

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: екатерина степановна

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Бракосочетание
14.05.1917

Муж: Панюшкин Степан Андреевич

Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1918

Дочь: Астафьева Мария Степановна

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Братовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Панюшкин иван степанович

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
24.06.1921

Дочь: Рыкова (Панюшкина) анна степановна

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Нерух валентина степановна

Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич

Смерть
23.03.1987
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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