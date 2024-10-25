Фокина Татьяна Яковлевна
Место рожденияБратовка
Дата рождения12.01.1899
Дата смерти23.03.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1899
Отец: Фокин яков семенович
Мать: евдокия филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шварц полина степановна
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: екатерина степановна
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Бракосочетание
14.05.1917
Рождение ребёнка
28.07.1918
Дочь: Астафьева Мария Степановна
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1921
Дочь: Рыкова (Панюшкина) анна степановна
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Нерух валентина степановна
Отец ребёнка: Панюшкин Степан Андреевич
Смерть
23.03.1987
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область