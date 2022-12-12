Столетина Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Домника Васильевна
Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779