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Столетина Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Домника Васильевна

Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Столетин Василий Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столетин Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1779
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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