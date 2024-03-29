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Гендлер Роза Владимировна
Гендлер Роза Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.1992
Пол
Женский
Отец
Гендлер Hendler Владимир Энгельбертович
1951 г.р.
Мать
Высотская Высотинова Ольга Петровна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1992
Отец:
Гендлер Hendler Владимир Энгельбертович
Мать:
Высотская Высотинова Ольга Петровна
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