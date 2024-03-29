Гендлер Роза Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендлер Роза Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1992

Отец: Гендлер Hendler Владимир Энгельбертович

Мать: Высотская Высотинова Ольга Петровна

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