Варлакова Матрона Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Матрона Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Надежда Карповна

Отец ребёнка: Варлаков Карп Тимофеевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Устинья Карповна

Отец ребёнка: Варлаков Карп Тимофеевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Варлаков Илья Карпович

Отец ребёнка: Варлаков Карп Тимофеевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Дарья Карповна

Отец ребёнка: Варлаков Карп Тимофеевич

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Карп Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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