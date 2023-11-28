Варлакова Матрона Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Надежда Карповна
Отец ребёнка: Варлаков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Устинья Карповна
Отец ребёнка: Варлаков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Карп Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Дарья Карповна
Отец ребёнка: Варлаков Карп Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно