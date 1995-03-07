Зенько Виталий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенько Виталий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1995

Отец: не указан

Мать: Зенько Людмила Васильевна