Зимина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Зимина) Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зимин Александр Герасимович
Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Зимин) Мавра Герасимовна
Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Зимина) Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Зимина) Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович
Смерть
Неизвестно