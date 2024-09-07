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Зимина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Зимина) Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зимин Александр Герасимович

Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Зимин) Мавра Герасимовна

Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Зимина) Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Зимина) Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Зимин Герасим Иванович

Смерть
Неизвестно

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