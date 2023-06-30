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Üle Marju
Üle Marju
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Üle Kalev
1951 г.р.
Мать
Bauer Maie
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Üle Kalev
Мать:
Bauer Maie
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