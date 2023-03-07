Шмелёв Исакий Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1865
Бракосочетание
17.10.1884
Жена: Шмелёва Ирина Яковлевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1886
Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.07.1888
Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
15.01.1891
Дочь: Ксения Исакиевна
Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
24.09.1893
Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
07.02.1897
Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Акилина Исакиевна
Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.07.1904
Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Агапия Исакиевна
Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна
Смерть
Неизвестно