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Шмелёв Исакий Михайлович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1865

Отец: Шмелёв Михаил Иванович

Мать: Шмелёва Степанида Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1884

Жена: Шмелёва Ирина Яковлевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1886

Сын: Шмелёв Пётр Исакиевич

Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1888

Сын: Шмелёв Евдоким Исакиевич

Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1891

Дочь: Ксения Исакиевна

Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Шмелёв Иван Исакиевич

Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Шмелёв Фёдор Исакиевич

Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Акилина Исакиевна

Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Шмелёв Павел Исакиевич

Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Агапия Исакиевна

Мать ребёнка: Шмелёва Ирина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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