Розенштейн Михаил Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенштейн Михаил Евстафьевич

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Место рождения

Млохов гимна, Варшавская губерния

Дата рождения

27.11.1879

Дата смерти

22.04.1919

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1879

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Млохов гимна, Варшавская губерния
Место жительства
Около 1903
Санкт-Петербург, 12 рота, д. 28, кв. 14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Млохов гимна, Варшавская губерния
Смерть
22.04.1919
посёлок Видлица, Олонецкий район, Карелия
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