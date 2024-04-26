Розенштейн Михаил Евстафьевич
Место рожденияМлохов гимна, Варшавская губерния
Дата рождения27.11.1879
Дата смерти22.04.1919
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1879
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Млохов гимна, Варшавская губерния
Место жительства
Около 1903
Санкт-Петербург, 12 рота, д. 28, кв. 14
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Млохов гимна, Варшавская губерния
Смерть
22.04.1919
посёлок Видлица, Олонецкий район, Карелия