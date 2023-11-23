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Смирнов Павел Гавриилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гавриил Кузьмин

Мать: Татьяна Яковлева

Смирнов Павел Гаврилович (1799 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. С 1811 года обучался в Ярославском уездном училище. В 1820 году определен в пономаря, а ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Андреева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Смирнова) Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Феодора Андреева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Смирнова) Ирина Павлова

Мать ребёнка: Феодора Андреева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Смирнов Иван Павлов

Мать ребёнка: Феодора Андреева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Смирнов Владимир Павлов

Мать ребёнка: Феодора Андреева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Смирнов Григорий Павлов

Мать ребёнка: Феодора Андреева

Смерть
Неизвестно

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