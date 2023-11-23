Смирнов Павел Гавриилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Гавриил Кузьмин
Мать: Татьяна Яковлева
Смирнов Павел Гаврилович (1799 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. С 1811 года обучался в Ярославском уездном училище. В 1820 году определен в пономаря, а ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Андреева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Смирнова) Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Феодора Андреева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Смирнова) Ирина Павлова
Мать ребёнка: Феодора Андреева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Смирнов Иван Павлов
Мать ребёнка: Феодора Андреева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Феодора Андреева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Феодора Андреева
Смерть
Неизвестно