Кириков Герасим Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1917
Дата смерти?.04.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Кириков Владимир Герасимович
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
06.07.1949
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.04.1951
Сын: Кириков Александр Герасимович
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кириков Николай Герасимович
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кирикова Галина Герасимовна
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Кириков Анатолий Герасимович
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирикова Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирикова Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирикова Нина Герасимовна
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириков Василий Герасимович
Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна
Смерть
?.04.1992