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Кириков Герасим Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1917

Дата смерти

?.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Кириков Владимир Герасимович

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
06.07.1949

Сын: Кириков Пётр Герасимович

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
15.04.1951

Сын: Кириков Александр Герасимович

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кириков Николай Герасимович

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кирикова Галина Герасимовна

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Кириков Анатолий Герасимович

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикова Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикова Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирикова Нина Герасимовна

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириков Василий Герасимович

Мать ребёнка: Кирикова Анна Яковлевна

Смерть
?.04.1992