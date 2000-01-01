Ананьеа Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьеа Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1880 или 1900 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ананьев Василий

Мать: Ананьева Агафья Акимовна

Смерть
1942
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