Трофимов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно