Медведева (Мальцова) Марфа Андреева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
2-ой брак
Рождение ребёнка
1848
Сын: Медведев Андрей Федосеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Петрушина Александра Федосеевна
Отец ребёнка: Медведев Феодосий Никитич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Медведев Павел Федосеевич
Отец ребёнка: Медведев Феодосий Никитич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Медведев Павел Федосеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1862
Сын: Медведев Андрей Федосеевич
Отец ребёнка: Медведев Феодосий Никитич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Медведев Фёдор Федосеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно