Медведева (Мальцова) Марфа Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Мальцова) Марфа Андреева

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Место рождения

Благовещенское, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенское, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
2-ой брак
Рождение ребёнка
1848

Сын: Медведев Андрей Федосеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Петрушина Александра Федосеевна

Отец ребёнка: Медведев Феодосий Никитич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Медведев Павел Федосеевич

Отец ребёнка: Медведев Феодосий Никитич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Медведев Павел Федосеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1852

Муж: Медведев Феодосий Никитич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Медведев Андрей Федосеевич

Отец ребёнка: Медведев Феодосий Никитич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Медведев Фёдор Федосеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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