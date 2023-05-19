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Лелянова Екатерина Павловна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1892

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Лелянов Василий Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лелянов Василий Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно