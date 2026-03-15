Осин Владимир Михайлович 20.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осин Владимир Михайлович

Автор
ЕД
Даутова Е.

мужской, родился 20.01.1934, Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

умер 14.04.2002, Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

Отец
Осин Михаил КузьмичНеизвестно г.р.
Мать
Осина Анна ЗахаровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна10.08.1949 г.р.
Дети
Осин Сергей Владимирович20.05.1966 г.р.
Осин Алексей Владимирович17.06.1972 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934

Отец: Осин Михаил Кузьмич

Мать: Осина Анна Захаровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
20.05.1966

Сын: Осин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
17.06.1972

Сын: Осин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Рождение ребёнка
13.01.1976

Дочь: Осина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна

Смерть
14.04.2002
Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

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