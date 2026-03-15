Осин Владимир Михайлович
мужской, родился 20.01.1934, Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
умер 14.04.2002, Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область
ОтецОсин Михаил КузьмичНеизвестно г.р.
МатьОсина Анна ЗахаровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна10.08.1949 г.р.
Дети
Осин Сергей Владимирович20.05.1966 г.р.
Осин Алексей Владимирович17.06.1972 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934
Отец: Осин Михаил Кузьмич
Мать: Осина Анна Захаровна
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1966
Мать ребёнка: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
17.06.1972
Сын: Осин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.1976
Дочь: Осина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Осина (Гордеянова) Татьяна Владимировна
Смерть
14.04.2002
Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область