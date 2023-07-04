Неизвестно Кузьма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Неизвестно Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Неизвестно Еврем?
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Неизвестно Евстафий?
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1855
Сын: Неизвестно Михайло Кузьмин
Мать ребёнка: Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
Между 26.10.1856 и 03.05.1857
Дочь: Свистова Дария Косьмина
Мать ребёнка: Анна Евдокимова
Щечиха, Гагаринская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я жена
Смерть
Неизвестно