Неизвестно Кузьма Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Кузьма Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Неизвестно Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Василиса?

Мать ребёнка: 1-я жена

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Неизвестно Еврем?

Мать ребёнка: 1-я жена

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Неизвестно Евстафий?

Мать ребёнка: 1-я жена

Рождение ребёнка
1855

Сын: Неизвестно Михайло Кузьмин

Мать ребёнка: Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
Между 26.10.1856 и 03.05.1857

Дочь: Свистова Дария Косьмина

Мать ребёнка: Анна Евдокимова

Щечиха, Гагаринская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я жена

Смерть
Неизвестно