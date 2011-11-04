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Попов Владимир Русланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1958

Отец: Попов Руслан Львович

Мать: Попова Валентина Степановна

Бракосочетание
07.09.1979

Жена: Попова Галина Олеговна

Рождение ребёнка
24.06.1980

Дочь: Попова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Попова Галина Олеговна

Рождение ребёнка
09.01.1986

Сын: Попов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Попова Галина Олеговна

Рождение ребёнка
25.10.1987

Дочь: Попова Полина Владимировна

Мать ребёнка: Попова Галина Олеговна

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