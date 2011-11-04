Попов Владимир Русланович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1958
Отец: Попов Руслан Львович
Бракосочетание
07.09.1979
Жена: Попова Галина Олеговна
Рождение ребёнка
24.06.1980
Дочь: Попова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Попова Галина Олеговна
Рождение ребёнка
09.01.1986
Мать ребёнка: Попова Галина Олеговна
Рождение ребёнка
25.10.1987
Дочь: Попова Полина Владимировна
Мать ребёнка: Попова Галина Олеговна