Орнатский Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын Ивана Ефимовича, пономаря Успенской Ухтомской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
04.10.1831 ст.
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящен во священника к Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно