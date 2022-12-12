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Орнатский Павел Иванович

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Место рождения

Ухтома, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухтома, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Сын Ивана Ефимовича, пономаря Успенской Ухтомской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
04.10.1831 ст.
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящен во священника к Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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