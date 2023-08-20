Алексей Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти15.10.1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Егор Карпов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Никитина
Упоминание
Неизвестно
1763-10, 1782 – 29, 1795 -42, 1811 – 58, 1816 – указано, что умер в 1814
Рождение ребёнка
1781
Сын: Евлампий Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Никитина
*около 1781, +1785, 1782 – 6 месяцев, 1795- указано, что умер в 1785.
Рождение ребёнка
05.11.1794
Дочь: Епистимия Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Никитина
*05.11.1794, восприемница - девица Фекла Михайлова, 1795- 1
Рождение ребёнка
03.03.1797
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Никитина
03.03.1797, восприемница - девица Фекла Михайлова, 1816 -17, ИВ 1801 – 6, ИВ 1809 -16
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Никитина
ИВ 1801 – 4, ИВ1809 -13
Смерть
15.10.1814
15.10.1814, 71 год, волею божьей