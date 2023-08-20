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Алексей Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

15.10.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Егор Карпов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Никитина

Упоминание
Неизвестно
1763-10, 1782 – 29, 1795 -42, 1811 – 58, 1816 – указано, что умер в 1814
Рождение ребёнка
1781

Сын: Евлампий Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Никитина

Пустошь, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
*около 1781, +1785, 1782 – 6 месяцев, 1795- указано, что умер в 1785.
Рождение ребёнка
05.11.1794

Дочь: Епистимия Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Никитина

*05.11.1794, восприемница - девица Фекла Михайлова, 1795- 1
Рождение ребёнка
03.03.1797

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Никитина

Пустошь, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
03.03.1797, восприемница - девица Фекла Михайлова, 1816 -17, ИВ 1801 – 6, ИВ 1809 -16
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Никитина

Пустошь, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
ИВ 1801 – 4, ИВ1809 -13
Смерть
15.10.1814
15.10.1814, 71 год, волею божьей

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