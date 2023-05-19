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Ремшуев Дмитрий В.
Ремшуев Дмитрий В.
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Место рождения
Вокнаволок
, Костомукшский, Республика Карелия
Дата рождения
1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ремшуев Вахрамей (Варфоломей) Федорович
Вычислено 1799 г.р.
Мать
Ремшуева Евдокия Семеновна
Вычислено 1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Ремшуев Вахрамей Федорович
Мать:
Ремшуева Евдокия Семеновна
Вокнаволок
, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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