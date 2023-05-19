Ремшуев Дмитрий В. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемшуев Дмитрий В.

Ремшуев Дмитрий В.

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ремшуев Вахрамей Федорович

Мать: Ремшуева Евдокия Семеновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно