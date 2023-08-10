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Глубокая Фёкла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

25.06.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1841 ст.

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Глубокий Антон Елисеевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.08.1846 ст.

Сын: Глубокий Савватий Антонович

Отец ребёнка: Глубокий Антон Елисеевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.02.1848

Дочь: Глубокая Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Глубокий Антон Елисеевич

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глубокий Антон Елисеевич

Смерть
25.06.1848 ст.
Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
От родов