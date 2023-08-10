Глубокая Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти25.06.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1841 ст.
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Глубокий Антон Елисеевич
Рождение ребёнка
19.08.1846 ст.
Сын: Глубокий Савватий Антонович
Отец ребёнка: Глубокий Антон Елисеевич
Рождение ребёнка
25.02.1848
Дочь: Глубокая Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Глубокий Антон Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1848 ст.
От родов