Карельский Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти26.09.1912
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Корельский Иван Емельянов
Мать: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кожевникова Любовь Михайлова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карельский Сергей Михайлов
Мать ребёнка: ?
Смерть
26.09.1912
сельцо Образцово
Причина смерти: От излишнего употребления вина