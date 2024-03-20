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Карельский Михаил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

26.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Корельский Иван Емельянов

Мать: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кожевникова Любовь Михайлова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карельский Сергей Михайлов

Мать ребёнка: ?

Смерть
26.09.1912
сельцо Образцово
Причина смерти: От излишнего употребления вина
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