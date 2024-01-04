Костерина Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерина Николай

Костерина Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1941

Сын: Костерин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костерина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костерина Раиса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close