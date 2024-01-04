Костерина Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1941
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костерин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костерина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костерина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно