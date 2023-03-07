Урываев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1895
Дата смерти01.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1895
Рождение ребёнка
06.06.1927
Дочь: Ракитина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Гагарино 1-е, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий
Смерть
01.10.1979
Чехов, Чехов, Московская область
Похороны
Неизвестно
деревня Чудиново