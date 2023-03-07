Урываев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрываев Алексей Иванович

Урываев Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.02.1895

Дата смерти

01.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1895

Отец: Урываев Иван Степанович

Мать: Урываева Пелагея Алексеевна

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.06.1927

Дочь: Ракитина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Гагарино 1-е, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий
Смерть
01.10.1979
Чехов, Чехов, Московская область
Похороны
Неизвестно
деревня Чудиново
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close