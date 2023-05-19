Султанова (Мусина) Флюра Загидановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова (Мусина) Флюра Загидановна

Место рождения

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

АГ
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Место
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Рождение
10.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1977

Сын: Султанов Динар Икбалевич

Отец ребёнка: Султанов Икбаль Ханович

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Султанов Икбаль Ханович

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1982

Сын: Султанов Альмир Икбалевич

Отец ребёнка: Султанов Икбаль Ханович

Тимирово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан