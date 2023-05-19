Султанова (Мусина) Флюра Загидановна
Место рождения
Дата рождения10.04.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1977
Отец ребёнка: Султанов Икбаль Ханович
Рождение ребёнка
12.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Султанов Икбаль Ханович
Рождение ребёнка
18.12.1982
Сын: Султанов Альмир Икбалевич
Отец ребёнка: Султанов Икбаль Ханович