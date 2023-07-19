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Постнов Николай Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1927

Дата смерти

14.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1927

Отец: Постнов Прокофий Евсеевич

Мать: Постнова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Веревочкина - Постнова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Постнова - Гаврилина Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1951

Сын: Постнов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Постнова - Гаврилина Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.10.1953

Дочь: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Постнова - Гаврилина Анна Петровна

Рождение ребёнка
05.09.1956

Дочь: Федотова - Постнова Валентина Николаева

Мать ребёнка: Постнова - Гаврилина Анна Петровна

Смерть
14.02.1992