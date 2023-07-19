Постнов Николай Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1927
Дата смерти14.02.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1927
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Веревочкина - Постнова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Постнова - Гаврилина Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.11.1951
Сын: Постнов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Постнова - Гаврилина Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.10.1953
Дочь: Галкина - Постнова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Постнова - Гаврилина Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1956
Дочь: Федотова - Постнова Валентина Николаева
Мать ребёнка: Постнова - Гаврилина Анна Петровна
Смерть
14.02.1992