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Василий Семенов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Семен Иванов (Ич)

Мать: Дарья Ильина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
22.10.1817 ст.

Жена: Авдотья Емельянова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Настасья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Емельянова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1839
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