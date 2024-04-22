Василий Семенов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Семен Иванов (Ич)
Мать: Дарья Ильина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
22.10.1817 ст.
Жена: Авдотья Емельянова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Настасья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Емельянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1839