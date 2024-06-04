Покрышкина Татьяна Фокеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Покрышкина) Катерина Филиппова
Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Покрышкина) Пелагея Филиппова
Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров
Рождение ребёнка
20.02.1855
Сын: Покрышкин Алексей Филиппов
Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Покрышкина) Агафья Филиппова
Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров
Смерть
После 1858