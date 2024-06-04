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Покрышкина Татьяна Фокеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Филипп Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Покрышкина) Катерина Филиппова

Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Покрышкин Логин Филиппов

Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Покрышкина) Пелагея Филиппова

Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Покрышкин Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Покрышкина) Агафья Филиппова

Отец ребёнка: Покрышкин Филипп Петров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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