Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорий Иванович (1724 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон, а затем — священник села Норского Ярославского уезда. Жена его Прасковья Андреевна (1728-04.02.1769). Дети: Фелицата, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фелицата Григорьева

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

Смерть
Неизвестно

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