Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Григорий Иванович (1724 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон, а затем — священник села Норского Ярославского уезда. Жена его Прасковья Андреевна (1728-04.02.1769). Дети: Фелицата, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фелицата Григорьева
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
Смерть
Неизвестно