Ашихмин Мартын Зотов
Место рожденияпоч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1693
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: Ашихмин Зот (Зотко) Ефимов
Мать: не указана
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Ашихмин Иван (ст) Мартынов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Ашихмин Иван (мл) Мартынов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Федора Мартынова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1741