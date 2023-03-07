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Ашихмин Мартын Зотов

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Место рождения

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Ашихмин Зот (Зотко) Ефимов

Мать: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Ашихмин Иван (ст) Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Ашихмин Иван (мл) Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Федора Мартынова

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1741
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
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