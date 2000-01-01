(Сабельникова) Анфуза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабельников ?
Мать: Екатерина (Лиза?)
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панарин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панарин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панарин Дмитрий
Смерть
Неизвестно