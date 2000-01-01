(Сабельникова) Анфуза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабельникова) Анфуза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабельников ?

Мать: Екатерина (Лиза?)

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панарин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панарин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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