Герасименко (Старикова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Старикова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Герасименко Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.09.1966

Дочь: Снипич (Герасименко) Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Герасименко Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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