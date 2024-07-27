Герасименко (Старикова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Герасименко Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1966
Дочь: Снипич (Герасименко) Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Герасименко Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно